Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, c’è distanza con il Liverpool per Jones: la differenza tra offerta e richiesta
calciomercato
Inter, c’è distanza con il Liverpool per Jones: la differenza tra offerta e richiesta
Il centrocampista inglese rimane sulla lista dei nerazzurri, ma per il momento le parti sono molto distanti
Curtis Jones rimane uno dei nomi sulla lista di mercato dell'Inter. Il centrocampista inglese piace da tempo, già a gennaio i nerazzurri hanno chiesto informazioni al Liverpool, ma per il momento c'è grandi distanza sulla valutazione del giocatore.
Così ricorda Il Giorno: "Distanza, al momento, tra domanda e offerta in merito a Curtis Jones: con il Liverpool "ballano" circa dieci milioni per il centrocampista, nel mirino già durante la sessione di gennaio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA