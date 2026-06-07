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Inter, c’è distanza con il Liverpool per Jones: la differenza tra offerta e richiesta

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Il centrocampista inglese rimane sulla lista dei nerazzurri, ma per il momento le parti sono molto distanti
Fabio Alampi Redattore 

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Curtis Jones rimane uno dei nomi sulla lista di mercato dell'Inter. Il centrocampista inglese piace da tempo, già a gennaio i nerazzurri hanno chiesto informazioni al Liverpool, ma per il momento c'è grandi distanza sulla valutazione del giocatore.

Inter, c’è distanza con il Liverpool per Jones: la differenza tra offerta e richiesta- immagine 2
Getty Images

Così ricorda Il Giorno: "Distanza, al momento, tra domanda e offerta in merito a Curtis Jones: con il Liverpool "ballano" circa dieci milioni per il centrocampista, nel mirino già durante la sessione di gennaio".

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