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Roma, ancora incerto il futuro di Ndicka: su di lui ci sono Inter e Tottenham

Roma, ancora incerto il futuro di Ndicka: su di lui ci sono Inter e Tottenham - immagine 1
Il difensore ivoriano è reduce da una stagione positiva, ma potrebbe essere sacrificato dai giallorossi per questioni di bilancio
Fabio Alampi Redattore 

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Tra i nomi accostati all'Inter in queste settimane c'è anche quello di Evan Ndicka: il difensore ivoriano è reduce da una positiva stagione con la Roma, e potrebbe essere sacrificato dai giallorossi per questioni di bilancio.

Roma, ancora incerto il futuro di Ndicka: su di lui ci sono Inter e Tottenham- immagine 2
Getty Images

Situazione da monitorare, come scrive Il Messaggero: "I movimenti in difesa cambieranno in base alle cessioni. Sulla lista dei possibili partenti c'è anche Ndicka che piace a Inter e Tottenham e un suo eventuale addio stravolgerebbe il mercato poiché in quel caso servirà un difensore titolare".

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