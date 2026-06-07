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fcinter1908 calciomercato mercato inter Roma, ancora incerto il futuro di Ndicka: su di lui ci sono Inter e Tottenham
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Roma, ancora incerto il futuro di Ndicka: su di lui ci sono Inter e Tottenham
Il difensore ivoriano è reduce da una stagione positiva, ma potrebbe essere sacrificato dai giallorossi per questioni di bilancio
Tra i nomi accostati all'Inter in queste settimane c'è anche quello di Evan Ndicka: il difensore ivoriano è reduce da una positiva stagione con la Roma, e potrebbe essere sacrificato dai giallorossi per questioni di bilancio.
Situazione da monitorare, come scrive Il Messaggero: "I movimenti in difesa cambieranno in base alle cessioni. Sulla lista dei possibili partenti c'è anche Ndicka che piace a Inter e Tottenham e un suo eventuale addio stravolgerebbe il mercato poiché in quel caso servirà un difensore titolare".
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