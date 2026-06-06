"Non facciamo paragoni ma chi è vicino a Curtis Jones immagina un percorso alla McTominay", riporta Fabrizio Romano

Matteo Pifferi Redattore 6 giugno 2026 (modifica il 6 giugno 2026 | 15:32)

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Federico Chiesa, nel corso della sua intervista a La Gazzetta dello Sport, ha rivelato come Curtis Jones, suo compagno al Liverpool, gli abbia chiesto come si vive in Italia. Un chiaro segnale della volontà del centrocampista di aprire al trasferimento all'Inter, anche se la trattativa tra i club non è in fase così avanzata.

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione: "Chiesa ha confermato l'interesse dell'Inter per Curtis Jones, a livello di dichiarazioni pubbliche nessuno aveva nominato Jones. Si è parlato tanto di Palestra e altri giocatori ma di Jones si è parlato poco. Ieri abbiamo fatto un video per spiegare che c'è un bel po' di distanza tra l'offerta dell'Inter e la richiesta del Liverpool ma che l'operazione è ancora viva, continua, ci sono distanze, ci sono accordi ancora da trovare lato giocatore ma resta viva.

Curtis Jones ci sta pensando, già a gennaio ha dato un'apertura totale all'Inter. Non facciamo paragoni ma chi è vicino a Curtis Jones immagina un percorso alla McTominay, partire dalla Premier dove non sei una stella ma un buon giocatore e arrivare in Italia e avere un impatto da top player, questo è quello che Jones si augura. La richiesta del Liverpool è 30 mln più bonus e percentuale sulla rivendita, l'Inter parte da 20 mln, quindi c'è ancora da lavorare"