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Si è improvvisamente scaldato il mercato dell'Inter: il club nerazzurro è tra quelli più attivi in queste ore e dopo aver finalizzato l'arrivo di Djed Spence ha nel mirino un altro esterno di qualità vista la trattativa in corso tra Luis Henrique e la Roma. Scrive infatti Tuttosport: "Come noto, l’Inter da gennaio è sulle tracce di Diaby, 27enne francese in forza all’Al-Ittihad. L’esterno - che gioca a destra, ma è di piede mancino - vorrebbe tornare in Europa e oltre ad aver aperto alla destinazione nerazzurra, sta flirtando anche col suo vecchio club, il Bayer Leverkusen.

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Il problema è che la società araba non sembra intenzionata a fare sconti, tant'è che non ha ascoltato nei giorni scorsi un primo sondaggio che prevedeva 20 milioni più il cartellino di Asllani. L'Al-Ittihad continua a valutare il suo giocatore otre 30 milioni e nel frattempo il neo tecnico Wissing continua a utilizzarlo nel suo 4-2-3-1. Il tutto ricordando come Diaby a Gedda percepisca 15 milioni a stagione e ne vorrebbe almeno 6. In questo quadro, l'Inter ha allargato il raggio di vedute e nelle ultime ore è arrivato sul tavolo il nome di Malick Fofana, 21enne esterno d'attacco belga in forza al Lione, assistito da Roc Nation, la stessa agenzia di Luis Henrique. Fofana è una tipica ala vecchio stampo, piccolo di fisico (169 cm), ma rapidissimo e fenomenale nel dribbling.

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Il problema? La valutazione, come spesso succede in questi casi. Il Lione, infatti, nonostante Fofana abbia vissuto un'ultima stagione complicata a causa di un brutto infortunio alla caviglia (è stato fermo da novembre a metà marzo), vuole più di 40 milioni. Questa, almeno, la cifra che si è sentita chiedere per esempio la Roma, che lo aveva messo nel mirino le scorse settimane. Sempre che il Lione superi il playoff di Champions nelle prossime due settimane, altrimenti chissà, il prezzo potrebbe calare, anche se, come scritto, difficilmente l'Inter potrà pensare un rinforzo del genere senza l'addio di Luis Henrique".