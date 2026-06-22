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Inter, per Jones non bastano neanche 30 mln: il prezzo! E la vera chiave può essere…

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Curtis Jones è il primo nome sulla lista dei dirigenti dell'Inter per rinforzare il centrocampo: il vero prezzo e quale può essere la chiave
Alessandro Cosattini Redattore 

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Curtis Jones è il primo nome sulla lista dei dirigenti dell'Inter per rinforzare il centrocampo. Ma non bastano 30 milioni di euro per il giocatore, come evidenziato anche da Repubblica.

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"Prima Palestra e Provedel, poi il centrocampo. L’altro nome sulla lista nerazzurra è Curtis Jones, centrocampista del Liverpool seguito da tempo dall’Inter. Gli inglesi non chiudono del tutto alla partenza, ma non hanno intenzione di lasciarlo andare a condizioni favorevoli: la valutazione resta vicina ai 35-38 milioni di euro, l'offerta - subito respinta - per ora è di 25. L'Inter deve alzare la proposta, cosa che obbliga i nerazzurri a ragionare anche sulle uscite prima di affondare il colpo.

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In questo senso il nome chiave resta quello di Davide Frattesi. Il centrocampista può diventare la pedina capace di sbloccare l’assalto a Jones", si legge sul sito.

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