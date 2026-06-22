Curtis Jones è il primo nome sulla lista dei dirigenti dell'Inter per rinforzare il centrocampo: il vero prezzo e quale può essere la chiave

"Prima Palestra e Provedel, poi il centrocampo. L’altro nome sulla lista nerazzurra è Curtis Jones, centrocampista del Liverpool seguito da tempo dall’Inter. Gli inglesi non chiudono del tutto alla partenza, ma non hanno intenzione di lasciarlo andare a condizioni favorevoli: la valutazione resta vicina ai 35-38 milioni di euro, l'offerta - subito respinta - per ora è di 25. L'Inter deve alzare la proposta, cosa che obbliga i nerazzurri a ragionare anche sulle uscite prima di affondare il colpo.