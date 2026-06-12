L'Inter sembra ormai aver definitivamente abbandonato la pista Muharemovic. Il club nerazzurro è orientato ad affondare il colpo su Oumar Solet, la distanza con l'Udinese si è ridotta negli ultimi giorni. E Muharemovic? Con l'arrivo di Giovanni Carnevali alla Juvel il bosniaco potrebbe tornare a vestire la maglia bianconera.