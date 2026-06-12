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Juve, con Carnevali può tornare Muharemovic: la situazione. Inter? Il difensore piace…
Con l'arrivo di Giovanni Carnevali alla Juventus, il difensore potrebbe tornare a vestire la maglia bianconera
L'Inter sembra ormai aver definitivamente abbandonato la pista Muharemovic. Il club nerazzurro è orientato ad affondare il colpo su Oumar Solet, la distanza con l'Udinese si è ridotta negli ultimi giorni. E Muharemovic? Con l'arrivo di Giovanni Carnevali alla Juvel il bosniaco potrebbe tornare a vestire la maglia bianconera.
"Per quanto riguarda la difesa, il nome di Muharemovic con l’arrivo di Giovanni Carnevali è sempre più attuale. Per il bosniaco si tratterebbe di un ritorno dopo la cessione al Sassuolo. Piace anche in Premier e in Germania: viene valutato sui 25 milioni di euro con la Juve che conserva il 50% sulla futura rivendita", si legge sul Corriere dello Sport.
(Corriere dello Sport)
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