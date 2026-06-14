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fcinter1908 calciomercato mercato inter Juventus, Cambiaso è sacrificabile. Ma la cifra richiesta al momento scoraggia
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Juventus, Cambiaso è sacrificabile. Ma la cifra richiesta al momento scoraggia
I bianconeri non si opporrebbero alla cessione dell'esterno classe 2000, ma la valutazione è molto importante
C'è fermento intorno ad Andrea Cambiaso: l'esterno della Juventus è stato accostato di recente all'Inter, e i bianconeri potrebbero decidere di sacrificarlo per fare cassa e finanziare altre operazioni in entrata.
La sua valutazione, tuttavia, al momento scoraggia i nerazzurri, come scrive Tuttosport: "Il nome che più intriga i nerazzurri in questa fase è quello di Andrea Cambiaso, considerato sacrificabile dai bianconeri davanti a una proposta da almeno 40 milioni di euro. Tanti. Per ora troppi. Però col giusto incastro, perché no?".
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