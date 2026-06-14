Il quotidiano torinese parla del mercato bianconero e di rapporti molto freddi finora tra i due club che con l'arrivo dell'ad a Torino diventano un asse caldo

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 giugno 2026 (modifica il 14 giugno 2026 | 12:46)

Il mercato bianconero e come cambia con l'arrivo del nuovo ad e direttore generale Giovanni Carnevali. Il nuovo dirigente bianconero lavorerà sui nomi che non hanno convinto Spalletti e il quotidiano La Stampa parla di Cambiaso, Thuram, Bremer e Kelly. L'allenatore, spiega il giornale, pensa all'arrivo di giovani ma ha indicato come priorità come necessario l'arrivo di giocatori di "assoluto spessore ed esperienza" perché "la mancanza di personalità rimane il punto debole" della squadra bianconera.

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Si parla quindi di Dibu Martinez per la porta, di Kim per la difesa e di uno tra Sorloth e Kolo Muani per l'attacco, senza escludere a priori un nuovo tentativo per Vlahovic che non ha ancora trovato squadra dopo il mancato rinnovo con la Juventus.

Il giornale torinese però parla anche di altri nomi che prima, per i rapporti freddi tra la Juve e l'Inter, potevano non esserci e che ora con l'arrivo di Carnevali, legatissimo a Marotta potrebbero scongelarsi.

Questo scrive La Stampa:

"Alcuni nomi possono tornare di grande attualità proprio grazie all'arrivo di Carnevali e agli ottimi rapporti che si porta nel proprio bagaglio. Uno su tutti, quello che lo lega all'amico fraterno Beppe Marotta (con cui si trovava anche venerdi mattina…) e che potrebbe portare a scongelare un asse che si era bruscamente interrotto negli ultimi anni: non mancano gli interessi in comune, l'Inter strizza l'occhio a Bremer e punta con insistenza Cambiaso, se Spalletti apprezza da tempo Frattesi è altrettanto vero che ritiene Carlos Augusto un rinforzo perfetto sotto ogni punto di vista per il proprio progetto tattico".

(Fonte: La Stampa)