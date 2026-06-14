FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Incontro Inter-Real: “Marotta punta colpo giovane! Prestito o recompra, c’è la pista e porta a…”

calciomercato

Incontro Inter-Real: “Marotta punta colpo giovane! Prestito o recompra, c’è la pista e porta a…”

Incontro Inter-Real: “Marotta punta colpo giovane! Prestito o recompra, c’è la pista e porta a…” - immagine 1
Nella giornata di ieri, le Legends dell'Inter hanno sfidato quelle del Real Madrid al Santiago Bernabeu: c'è anche Marotta...
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nella giornata di ieri, le Legends dell'Inter hanno sfidato quelle del Real Madrid al Santiago Bernabeu in un match volto a raccogliere fondi per beneficienza.

Incontro Inter-Real: “Marotta punta colpo giovane! Prestito o recompra, c’è la pista e porta a…”- immagine 2
Getty Images

Nella capitale spagnola era presente anche il presidente nerazzurro, Beppe Marotta, che ha incontrato Florentino Perez. Facile immaginare che qualche battuta di mercato ci sia stata. Sport Mediaset ipotizza:

Incontro Inter-Real: “Marotta punta colpo giovane! Prestito o recompra, c’è la pista e porta a…”- immagine 3
Getty

"Attenzione però anche alle piste giovani che portano a Mastantuono e Palacios, che potrebbero arrivare in Italia in prestito o con la formula della recompra come fatto in passato proprio da Brahim Diaz e Nico Paz. I dialoghi tra Marotta e Perez sono aperti, Chivu aspetta il suo jolly: dopo i Mondiali potrebbero esserci sviluppi interessanti".

(Fonte: Sport Mediaset)

Leggi anche
La Stampa – Carnevali? Si riallacciano rapporti Juve-Inter: quattro nomi sul tavolo
Inter, asse di mercato con la Juventus? Cambiaso intriga, sul tavolo altri 3 nomi

© RIPRODUZIONE RISERVATA