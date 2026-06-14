Nella capitale spagnola era presente anche il presidente nerazzurro, Beppe Marotta, che ha incontrato Florentino Perez. Facile immaginare che qualche battuta di mercato ci sia stata. Sport Mediaset ipotizza:

"Attenzione però anche alle piste giovani che portano a Mastantuono e Palacios, che potrebbero arrivare in Italia in prestito o con la formula della recompra come fatto in passato proprio da Brahim Diaz e Nico Paz. I dialoghi tra Marotta e Perez sono aperti, Chivu aspetta il suo jolly: dopo i Mondiali potrebbero esserci sviluppi interessanti".