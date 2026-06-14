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Incontro Inter-Real: “Marotta punta colpo giovane! Prestito o recompra, c’è la pista e porta a…”
Nella giornata di ieri, le Legends dell'Inter hanno sfidato quelle del Real Madrid al Santiago Bernabeu in un match volto a raccogliere fondi per beneficienza.
Nella capitale spagnola era presente anche il presidente nerazzurro, Beppe Marotta, che ha incontrato Florentino Perez. Facile immaginare che qualche battuta di mercato ci sia stata. Sport Mediaset ipotizza:
"Attenzione però anche alle piste giovani che portano a Mastantuono e Palacios, che potrebbero arrivare in Italia in prestito o con la formula della recompra come fatto in passato proprio da Brahim Diaz e Nico Paz. I dialoghi tra Marotta e Perez sono aperti, Chivu aspetta il suo jolly: dopo i Mondiali potrebbero esserci sviluppi interessanti".
(Fonte: Sport Mediaset)
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