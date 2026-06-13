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Libero – Juventus, Carnevali nuovo ad: ora Frattesi dall’Inter è una pista concreta

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Dopo l'insediamento di Giovanni Carnevali come ad della Juventus, i bianconeri sono pronti a portare avanti alcune trattative
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Dopo l'insediamento di Giovanni Carnevali come amministratore delegato della Juventus, i bianconeri sono pronti a portare avanti alcune piste di mercato in maniera concreta.

Libero – Juventus, Carnevali nuovo ad: ora Frattesi dall’Inter è una pista concreta- immagine 2

Secondo Libero, una di queste può essere Davide Frattesi, in uscita dall'Inter:

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"Quindi, a parte Muharemovic che conviene perché la Juventus detiene il 50% sulla sua rivendita dal Sassuolo, saranno idee concrete Frattesi dall'Inter, Buongiorno dal Napoli e Ricci dal Milan, così come Kim dal Bayern Monaco e Brahim Diaz dal Real Madrid".

(Fonte: Libero)

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