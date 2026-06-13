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fcinter1908 calciomercato mercato inter Libero – Juventus, Carnevali nuovo ad: ora Frattesi dall’Inter è una pista concreta
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Libero – Juventus, Carnevali nuovo ad: ora Frattesi dall’Inter è una pista concreta
Dopo l'insediamento di Giovanni Carnevali come ad della Juventus, i bianconeri sono pronti a portare avanti alcune trattative
Dopo l'insediamento di Giovanni Carnevali come amministratore delegato della Juventus, i bianconeri sono pronti a portare avanti alcune piste di mercato in maniera concreta.
Secondo Libero, una di queste può essere Davide Frattesi, in uscita dall'Inter:
"Quindi, a parte Muharemovic che conviene perché la Juventus detiene il 50% sulla sua rivendita dal Sassuolo, saranno idee concrete Frattesi dall'Inter, Buongiorno dal Napoli e Ricci dal Milan, così come Kim dal Bayern Monaco e Brahim Diaz dal Real Madrid".
(Fonte: Libero)
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