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Il prossimo step della carriera di Issiaka Kamate potrebbe essere il Palermo: il centrocampista francese dell'Inter è uno dei primi obiettivi di mercato dei rosanero, e c'è fiducia sulla positiva chiusura della trattativa.

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Così scrive il Corriere dello Sport: "Mirino puntato su Issiaka Kamate (21) dell'Inter Under 23, uno dei principali obiettivi del ds rosanero Osti chiamato ad intensificare la ricerca di esterni offensivi. C'è fiducia, in casa Palermo, per una chiusura in tempi brevi della trattativa. Con il club nerazzurro, con cui i contatti non si sono mai interrotti, si lavora per un prestito con diritto di riscatto. Kamate, per il quale i rosanero aspettano l'ok definitivo, corrisponde all'identikit del giocatore che cerca la società di viale del Fante. È un under, "status" funzionale alle esigenze di un Palermo che sta per completare gli slot over a disposizione, ed è impiegabile sia a destra che a sinistra".