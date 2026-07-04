Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Khalaili-Inter, ci siamo? Mediaset: “Ecco quando potrebbe arrivare e le cifre finali”
L'Inter vuole accelerare e chiudere per Anan Khalaili con l'Union Saint Gilloise. Il 21enne israeliano è il prescelto della dirigenza per rimpiazzare Denzel Dumfries dopo che è sfumata la trattativa Palestra con l'Atalanta.
"L'Union Saint-Gilloise chiede una trentina di milioni per liberare Khalaili, anche ragionando su una base fissa da 25 milioni di euro con 5 milioni di bonus. La richiesta economica nasconde l'obbligo di dover versare il 15% al Maccabi Haifa, che si era tenuto questo diritto quando nel 2024 aveva ceduto il giocatore ai belgi. La prima offerta interista si è fermata a 20 milioni più bonus ma si sta lavorando alla definizione della cifra finale, che potrebbe essere sui 23 milioni più bonus, similmente agli investimenti fatti per Luis Henrique e Diouf che, per profilo, costi, prospettive ed età, assomigliano al tipo di giocatore che preferisce Oaktree", si legge su Sport Mediaset.
"Giusto segnalare l'ottimismo tra le parti con l'Inter che vuole regalare l'esterno destro a Chivu per il ritiro che inizierà il 16 luglio ma, dopo l'affaire Palestra, dalle parti di Viale della Liberazione regna più che altro la concentrazione di una trattativa che prima va chiusa e blindata, anche perché il giocatore piace ad altri club come il Borussia Dortmund", chiosa poi Mediaset, che riporta l'idea dell'Inter di chiudere Khalaili entro il 16 luglio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA