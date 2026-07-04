L'Inter vuole accelerare e chiudere per Anan Khalaili con l'Union Saint Gilloise. Il 21enne israeliano è il prescelto della dirigenza per rimpiazzare Denzel Dumfries dopo che è sfumata la trattativa Palestra con l'Atalanta.

"L'Union Saint-Gilloise chiede una trentina di milioni per liberare Khalaili, anche ragionando su una base fissa da 25 milioni di euro con 5 milioni di bonus. La richiesta economica nasconde l'obbligo di dover versare il 15% al Maccabi Haifa, che si era tenuto questo diritto quando nel 2024 aveva ceduto il giocatore ai belgi. La prima offerta interista si è fermata a 20 milioni più bonus ma si sta lavorando alla definizione della cifra finale, che potrebbe essere sui 23 milioni più bonus, similmente agli investimenti fatti per Luis Henrique e Diouf che, per profilo, costi, prospettive ed età, assomigliano al tipo di giocatore che preferisce Oaktree", si legge su Sport Mediaset.