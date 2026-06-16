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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Palestra da priorità all’Inter, l’Atalanta per ora non vuole l’asta: prezzo fermo a…
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Sky – Palestra da priorità all’Inter, l’Atalanta per ora non vuole l’asta: prezzo fermo a…
Sirene inglesi per Marco Palestra, ma l'Inter rimane la sua priorità: così Luca Marchetti a Sky Sport ha fatto il punto sul futuro dell'esterno
Sirene inglesi per Marco Palestra, ma l'Inter rimane la sua priorità. Così Luca Marchetti a Sky Sport ha fatto il punto sul futuro dell'esterno di proprietà dell'Atalanta:
“Chelsea e Manchester City su Palestra? La capacità di spesa delle inglesi è molto più alta di quella delle italiane, questo è chiaro. Quantificarlo in milioni di euro è difficile, ma potremmo dire che se volessero prenderlo, potrebbero anche superare i 55/60 milioni ecco.
L’Atalanta al momento non cerca l’asta, il prezzo è fermo. Palestra pensa che l’Inter sia lo step giusto per proseguire la sua crescita, è la sua priorità al momento. L’Atalanta resta ferma a 55 milioni come base”, le parole di Marchetti.
(Fonte: SS24)
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