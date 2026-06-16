UFFICIALE – L’Inter riscatta Marello dall’Udinese: ora è tutto nerazzurro

Già le prime offerte di prestito per il terzino sinistro

Il Corriere dello Sport parla così del futuro di Marello ma anche di Matteo Cocchi: "Avellino in contatto con il Sassuolo sia per il difensore Filippo Missori,ancora in prestito, sia per il mediano Andrea Ghion, reduce da un anno all'Empoli. A Milano, il ds Mario Aiello ha dialogato con l'Inter per il promettente terzino sinistro Mattia Marello, che i nerazzurri vorrebbero aggregare in prima squadra, e per Matteo Cocchi, il quale potrebbe però rientrare nell'affare Palestra ed è inoltre richiesto da diversi club di A e B, non solo dal Modena".