FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di opzione per la trasformazione della cessione di Mattia Marello dall'Udinese da temporanea a definitiva.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter UFFICIALE – L’Inter riscatta Marello dall’Udinese: ora è tutto nerazzurro
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UFFICIALE – L’Inter riscatta Marello dall’Udinese: ora è tutto nerazzurro
FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di opzione per la trasformazione della cessione da temporanea a definitiva
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Il difensore italiano classe 2008 diventa un giocatore dell'Inter a titolo definitivo.
Già le prime offerte di prestito per il terzino sinistro—
Il Corriere dello Sport parla così del futuro di Marello ma anche di Matteo Cocchi: "Avellino in contatto con il Sassuolo sia per il difensore Filippo Missori,ancora in prestito, sia per il mediano Andrea Ghion, reduce da un anno all'Empoli. A Milano, il ds Mario Aiello ha dialogato con l'Inter per il promettente terzino sinistro Mattia Marello, che i nerazzurri vorrebbero aggregare in prima squadra, e per Matteo Cocchi, il quale potrebbe però rientrare nell'affare Palestra ed è inoltre richiesto da diversi club di A e B, non solo dal Modena".
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