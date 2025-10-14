Paolo Assogna, inviato di Skysport a seguito della Roma , prossima rivale nerazzurra, ha parlato di Manuel Koné , giocatore che in estate è stato nel mirino dell'Inter . "Inamovibile per Gasperini? Probabilmente lo sarebbe in qualunque centrocampo delle squadre di Serie A. Non a caso Chivu e il club nerazzurro avevano pensato a lui", ha sottolineato il giornalista.

"Perché è un giocatore che ha strappo - ha aggiunto - e parte da dietro e riesce a tenere palla tra i piedi quando serve, un giocatore molto utile. L'Inter lo voleva perché rappresentava una diversità rispetto agli altri centrocampisti attualmente nella rosa. La Roma ha tentennato non per questioni tecniche ma per il rapporto complicato che i Friedkin hanno con l'UEFA e per le scadenze con riferimento al 30 giugno e serviva incassare. Solo per questo motivo il club giallorosso aveva tentennato sulla possibile cessione del giocatore. Ci sarebbe stata una plusvalenza superiore sui 20 mln. Mai messo in discussione da nessun allenatore passato alla Roma. Ovviamente sarà titolare con Cristante contro i nerazzurri sabato sera all'Olimpico".