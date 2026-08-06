Filip Kostic riparte dal PSV Eindhoven. L’ex esterno della Juventus, rimasto svincolato, ha firmato un contratto biennale con il club olandese. Un’operazione che potrebbe avere conseguenze anche sul mercato dell’Inter, perché il suo arrivo al PSV può aumentare gli spazi per una possibile partenza di Ivan Perisic.

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Kostic firma un biennale con il PSV

Dopo la conclusione della sua precedente esperienza, Kostic ha scelto l’Olanda per iniziare una nuova fase della propria carriera. Il serbo ha sottoscritto un accordo di due anni con il PSV, che aggiunge così alla rosa un esterno esperto e abituato a giocare ad alto livello.

Il suo ingaggio garantisce al club di Eindhoven un’altra soluzione sulla fascia e potrebbe modificare le gerarchie della squadra.

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Cosa cambia per Ivan Perisic

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Kostic potrebbe favorire il ritorno di Ivan Perisic all’Inter.

La presenza del serbo offre infatti al PSV una nuova alternativa nel ruolo occupato anche dal croato. Questo scenario potrebbe rendere più semplice un’eventuale uscita di Perisic, qualora il giocatore e i due club trovassero un’intesa.

L’ipotesi del ritorno all’Inter

Perisic conosce molto bene l’ambiente nerazzurro, avendo già vissuto diverse stagioni con la maglia dell’Inter. Il suo nome è tornato d’attualità come possibile soluzione di esperienza per la fascia.

Al momento, però, si tratta ancora di uno scenario di mercato. L’acquisto di Kostic da parte del PSV può rappresentare un passaggio favorevole, ma per arrivare al ritorno del croato serviranno ulteriori condizioni e soprattutto la convinzione dell'Inter, che ha sempre negato di cercare Perisic come opzione per la fascia.