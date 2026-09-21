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Gesto assolutamente da condannare quello dei tifosi della Juve che hanno voltato le spalle durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola:

Come spiega La Gazzetta dello Sport, "La curva del tifo bianconero dà le spalle al campo e il minuto di silenzio si macchia in modo indelebile. La palla, adesso, passa nelle mani del giudice sportivo sul cui tavolo, nelle prossime ore, arriverà il referto degli 007 federali presenti sotto il settore ultrà: il codice di giustizia prevede sanzioni che vanno da un’ammenda fino a 50 mila euro alla chiusura del settore per gesti di “spregio generalizzato” come quelli a sfondo antisportivo e il rischio che la Juventus giochi la partita in agenda il 18 ottobre contro la Lazio con la curva sud chiusa è reale. Il giudice sportivo potrebbe anche chiedere alla Procura federale un supplemento di indagini e tra le decisioni in campo c’è anche quella di lasciare aperto il settore, ma alle scuole calcio o alle famiglie".