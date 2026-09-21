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Il botta e risposta durante Pressing sull’importanza di Lautaro Martinez per l’Inter:

Tacchinardi: Ti dico che la prima giornata forse ha fatto un domandone al direttore: per 100 milioni venderesti Lautaro Martinez? Madonna, stavo dicendo la stessa cosa. Quindi Lautaro Martinez neanche per 100 milioni, perché qua non si va sui soldi, qua si va sul leader carismatico.

Biasin: "In tempi diversi lo avreste venduto tutti, qui l'unico che non l'ha mai venduto sono io.

Tacchinardi: Io ho detto no. No, che dici?

Trevisani: Però una cosa importante su ieri... fammela dire: Sullo 0-2, quando la Roma dominava e l'Inter era in bambola, Lautaro andava da solo a pressare.

Biasin: Però Riccardo, anche tu in tempi non sospetti non eri proprio sul carro di Lautaro.

Trevisani: Ci sono degli upgrade che uno fa.

Tacchinardi: "Da giocatore se non hai uno trascinante così non riesci a recuperare. Non sono i soldi. Qua è proprio il leader carismatico che oggi poche squadre hanno come Lautaro Martinez”.

Biasin: "Ma infatti ieri la verità è che l'Inter ha giocato con un centrocampo che non ha giocato una partita all'altezza del centrocampo dell'Inter. Ci hanno pensato i due davanti: Thuram e Lautaro. L'hanno rimessa in piedi loro la partita.