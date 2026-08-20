VIDEO / Mari: "Le offerte sono benvenute, si ricevono e si rifiutano. Non esiste cifra per Lautaro"

Come ogni anno, puntuale è arrivata dalla Spagna la notizia dell'interesse del Barcellona nei confronti di Lautaro. È notizie delle scorse ore che i blaugrana, sfumato Julian Alvarez, abbiano rimesso nel mirino il capitano nerazzurro. Ma dall'Inter fanno muro, il Toro è simbolo della squadra e nella testa dei dirigenti non esiste questa opzione, a maggior ragione a pochi giorni dalla fine del mercato.

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"Il fatto che nel mirino di Lautaro Martinez ci sia il Monza ha un suo perché non solo generato da un senso di appartenenza fuori dal comune e da una voglia matta di Inter, ma pure da una questione... cromatica. Naturale, per il Toro, provare una forte attrazione verso il rosso della divisa brianzola".

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"Il resto, semplicemente, non conta: chiacchiere, rumors e voci lasciano il tempo che trovano, e poco importa se il nome del capitano nerazzurro è stato recentemente accostato al Barcellona. Potrà pur essere vero che la dirigenza del club blaugrana abbia valutato il nome dell'argentino dopo aver visto sfumare Julian Alvarez, ma di certo gli uomini mercato dell'Inter non hanno mai preso in considerazione l'idea di separarsi dal proprio capitano, bomber e simbolo. Porte serrate, chiuse a doppia mandata, sia per la volontà del club sia per quella di Lautaro stesso che in testa mantiene un obiettivo chiaro e preciso", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Il ballottaggio con Bonny, rientrato prima da Mondiale e vacanze, al momento è apertissimo. Però davanti, nella staffetta per affiancare Pio Esposito contro il Monza al debutto stagionale, resta Lautaro Martinez. Smaltita la delusione post finale - persa giocando zero minuti -, l'argentino si è subito messo a disposizione di Chivu ed è tornato a vestire il nerazzurro per una buona ventina di minuti nell'ultima amichevole estiva, quella vinta al San Nicola di Bari contro il Betis".

"Un buon modo per recuperare un po' di quel ritmo partita parzialmente smarrito nel corso delle necessarie vacanze e avviare l'operazione campionato. All'esordio ufficiale manca ormai solo un paio di giorni, ovvero un allenamento e spiccioli, ma già da giorni Lautaro sta facendo di tutto per recuperare la condizione atletica migliore e tornare subito determinante. Per l'Inter. Perché il Barcellona non è mai stato neanche un pensiero".

(Gazzetta dello Sport)