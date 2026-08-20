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Ripresa dei lavori per l'Inter di Chivu, che questa mattina si è ritrovata ad Appiano Gentile per preparare l'esordio in campionato contro il Monza, in programma sabato a San Siro. Ancora in gruppo il difensore Leonardo Bovio (classe 2008) e l'attaccante Jamal Iddrissou (classe 2007), aggregati fin dall'inizio del ritiro estivo della Prima Squadra. La novità odierna riguarda il quarto portiere: se per tutta l'estate si è visto all'opera Farronato (2008), questa mattina insieme a Martinez, Provedel e Di Gennaro c'era il giovanissimo Carlo Galliera.

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Classe 2009, 17 ancora da compiere (li farà a novembre), in queste settimane si è messo in mostra con la Primavera nerazzurra, venendo anche premiato come miglior portiere del torneo "Mamma e Papà Cairo" grazie ad alcune ottime parate. Prodotto del settore giovanile interista, Galliera è già stato messo sotto contratto dal club di viale della Liberazione, a testimonianza della stima che viene riposta nei suoi confronti.