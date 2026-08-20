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In collegamento con Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani è tornato sul possibile trasferimento di Luis Henrique dall'Inter alla Roma. Ecco le sue dichiarazioni:

"Se mi chiedete se la Roma prenderà Cacciamani o Luis Henrique, io rispondo che sia più probabile che prenda Luis Henrique. Penso che i giallorossi non prenderanno l'esterno alto, che ne prenderanno uno solo e che prenderanno Luis Henrique, che avrebbe caratteristiche uniche nella rosa della Roma, anche in virtù di un accordo che aveva già trovato con l'Inter. E' anche una questione di ruolo, visto che nel tridente metterebbe fisicità".

Getty Images

Il giornalista ha parlato anche di Lautaro Martinez: "Lautaro? Io penso che quel gol segnato al Mondiale contro l'Inghilterra in semifinale possa dargli brio per la stagione. Il Mondiale 2022 lo avevo apprezzato zero, ma l'ultimo invece l'ho apprezzato tantissimo, l'ho visto diverso anche nell'atteggiamento. Per me è nettamente favorito anche per la classifica cannonieri".