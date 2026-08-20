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CURTIS JONES

Dopo un lungo inseguimento partito a gennaio, Curtis Jones è finalmente pronto a vestire la maglia dell'Inter. Il centrocampista inglese, esplicita richiesta di Cristian Chivu, è il terzo inglese che ava ad aggiungersi alla rosa nerazzurra dopo gli arrivi di Stones e Spence. Ma dove giocherà Jones? In Inghilterra, dove conoscono bene il giocatore, sottolineano perché il centrocampista potrebbe essere perfetto per l'Inter.

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"Il centrocampo nerazzurro comincia a mostrare i segni dell'età. Hakan Calhanoglu ha compiuto 32 anni a febbraio, Piotr Zielinski a maggio, e Henrikh Mkhitaryan ne ha 37. I giganti italiani avevano bisogno di una ventata di giovinezza in un ruolo chiave. Petar Sucic porterà la giusta dose di esuberanza a centrocampo. Lo stesso vale per Aleksandar Stankovic. E con l'addio di Davide Frattesi a San Siro, si è liberato un posto per Jones nel modulo 3-5-2 prediletto da Chivu. Il tecnico rumeno potrebbe avere a disposizione un'ampia scelta a centrocampo in vista della nuova stagione", sottolinea il sito di statistiche Squawka.

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