Hussein Yassin, giornalista di beIN Sports, interviene sulle voci che nelle ultime ore hanno nuovamente accostato Lautaro Martinez al Barcellona. E parte da un dato molto semplice: da parte del club blaugrana, al momento, non è arrivato nulla.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nessuna offerta e nessun contatto con l’Inter. Ma soprattutto, rispetto a qualche anno fa, è cambiata completamente la posizione del club nerazzurro sul mercato.

Yassin: «L’Inter non ha bisogno di soldi»

«L’Inter ribadisce che Lautaro non è in vendita. Innanzitutto, non è arrivata alcuna offerta né alcun contatto da parte del Barcellona. Nel mercato, secondo me, non esiste davvero il concetto di “non in vendita”: esistono domanda e offerta. Ma il problema del Barcellona, e allo stesso tempo la forza dell’Inter, è che il club italiano non ha bisogno di soldi».

«Sei anni fa 90 milioni potevano bastare. Oggi no»

Ed è proprio questo, secondo il giornalista, il grande cambiamento rispetto al passato.

«Se questa storia fosse accaduta sei anni fa, per esempio, un’offerta da 90 milioni avrebbe potuto chiudere l’operazione e permettere al Barça di prenderlo. Oggi, invece, probabilmente neppure più di 100 milioni sarebbero sufficienti».

Per convincere l’Inter servirebbe dunque qualcosa di completamente fuori mercato:

«Servirebbe una cifra folle, che non credo rientri nelle possibilità economiche del Barcellona».

Lautaro capitano e simbolo dell’Inter

La questione non è soltanto economica. Lautaro è ormai il capitano, uno dei simboli dell’Inter e un giocatore completamente inserito nella realtà nerazzurra.

«Lautaro è il capitano e il giocatore più importante dell’Inter, la squadra più forte d’Italia e che, peraltro, negli ultimi anni in Europa ha fatto meglio del Barcellona».

Yassin sottolinea anche quanto sia profondo il rapporto costruito dall’argentino con Milano:

«Ha il suo pubblico, il suo ambiente e legami molto forti con Milano. Sua moglie possiede un ristorante molto conosciuto e la famiglia vive con grande stabilità in città».

«Solo un’offerta fuori da ogni logica»

A rendere ancora meno credibile lo scenario c’è poi il calendario. Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato e per l’Inter sarebbe estremamente complicato anche soltanto pensare di sostituire il proprio capitano.

«Mancano soltanto dieci giorni alla fine del mercato: non c’è nulla di logico che faccia pensare che un trasferimento al Barcellona possa davvero avvenire».

La conclusione di Yassin è quindi molto netta:

«Per Lautaro esiste una sola possibilità sul mercato: un’offerta fuori da ogni logica da parte del Barcellona. Tutto il resto è solo materiale per il consumo mediatico».