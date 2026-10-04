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Dopo l'addio di Yann Sommer, l'Inter ha deciso di puntare su Josep Martinez come titolare e ha scelto Ivan Provedel come vice. Ma, in ottica futura, i nerazzurri potrebbero già aver individuato un profilo che piace proprio per un progetto a più lungo termine.

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"La sosta nazionali, per di più oggi che è stata raddoppiata nella sua lunghezza, diventa spesso occasione per valutare con un'attenzione ancora maggiore tutti i profili interessanti presenti sul mercato. Per quanto riguarda Lorenzo Palmisani si è di recente mossa la Juventus, ma non solo. Perché pure l'Inter - dopo aver alzato le antenne attorno ad Alessandro Romano del Cagliari - ha messo nel mirino il portiere del Frosinone. Va specificato pure che siamo ad una fase embrionale, quasi a zero, ma il monitoraggio è partito con grande attenzione. Anche perché le caratteristiche di Palmisani rappresentano precisamente tutte quelle che la dirigenza nerazzurra - e Oaktree - è abituata a ricercare sul mercato: giovane (è un 2004) ma già svezzato, forte, pronto al grande salto. Italiano", racconta La Gazzetta dello Sport.

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Il quotidiano, poi, spiega come i nerazzurri potrebbero anche prendere Palmisani e lasciarlo in prestito al Frosinone o facendogli fare un anno di apprendistato alle spalle di Martinez. Insomma, gli scenari sono ancora tanti ma una cosa è certa e cioè che l'Inter ha messo gli occhi su una delle rivelazioni di queste prime 5 giornate di Serie A. Il Frosinone, anche per preservare il suo asset, ha deciso di rinnovare il contratto a Palmisani fino al 2031. Il club ciociaro spera che il suo portiere continui con queste prestazioni di altissimo livello per poi scatenare un'asta in vista della prossima stagione. Inter e Juve sono avvisate.