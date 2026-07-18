Tutta l'Inter, a eccezione di uno che di nome fa Josep, farà il tifo per l'Argentina nell'attesissima finale del Mondiale. Il motivo? A guidare l'Albiceleste insieme a Messi c'è il capitano, Lautaro Martinez. Questo è stato il Mondiale della consacrazione per il Toro che, a differenza del 2022, è arrivato alla rassegna iridata al top della forma e si fin qui si è visto. "Il cuore dell’Inter ha sempre avuto un ritmo argentino, l’antico battito non cambierà certo domani. Il nuovo portiere titolare andrà pure in giro in ritiro con la maglia spagnola e il nome di Pedri dietro alle spalle, ma anche lui ormai conosce l’epica nerazzurra: niente e nessuno potrà mai pesare come il capitano di questa era, che segna anche dall’altra parte del pianeta. Lautaro Martinez, bomber Mundial, non smette di essere ciò che è sempre stato dentro l’Inter: l’uomo a cui affidare i destini della squadra e del club", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"I compagni interisti hanno abbracciato a distanza il loro campione: messaggi da quasi tutti, a partire dagli italiani che avrebbero voluto passare un’estate simile a quella del Toro e, invece, già sudano nella Foresta Nera. Nessuno è rimasto lontano dal capitano in questo momento di gloria, né il suo allenatore Cristian Chivu che l’aveva visto da vicino a Miami durante le proprie ferie americane, né i dirigenti che se lo coccolano, a partire dal presidente Beppe Marotta e dal direttore sportivo Piero Ausilio".

"Lo hanno ripetuto in coro: Lautaro è l’orgoglio di tutti, un’altra vittoria mondiale rende grande di riflesso anche il suo club. Non c’è solo un lauto contratto da 9 milioni a stagione fino al 2029 che lo lega alla sedia, ma anche la valutazione che ne fanno i manager nerazzurri: dopo aver vinto il secondo titolo di capocannoniere con il terzo scudetto della vita, i siti specializzati quotavano l’argentino intorno ai 90 milioni, ma dal club alzano l’asticella ancora più su. Per l’Inter il capitano argentino oggi non vale meno di 120 milioni. Un modo scientifico per dire al mondo che, sì, è incedibile".

(Gazzetta dello Sport)