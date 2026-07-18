Questo tipo di preparazione atletica in Germania è un vantaggio per la squadra

Gianni Pampinella
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Rispetto a una stagione fa, in casa Inter si respira un clima totalmente diverso. La scorsa estate i nerazzurri erano reduci da una stagione con zero titoli e un Mondiale per Club che non ha permesso di staccare la spina. Adesso il clima è totalmente diverso: la stagione che si è conclusa un mese e mezzo fa ha portato in dote uno scudetto e una Coppa Italia. Cristian Chivu ha potuto organizzare insieme allo staff una preparazione classica.

FC Internazionale Training Session
Getty Images

"Questo tipo di preparazione atletica in Germania, fatta di doppie sedute e di un lavoro combinato tra palestra e campo (con e senza il pallone), è un vantaggio, un modo per poter impostare meglio tutto il lavoro fino all’inizio del campionato e per organizzare il back-to-back casalingo, ovvero l’imporsi di nuovo sia in campionato sia in Coppa Italia. È dalla Juventus del 2019 e del 2020, quella che ha chiuso il ciclo dei nove tricolori di fila, che in Serie A una squadra che ha vinto il titolo non riesce a ripetersi per due stagioni consecutive. Chivu l’ha detto: vuole provarci, vuole vincere ancora. Il viaggio è lungo, ma dalla Germania è già iniziato", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Chivu

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