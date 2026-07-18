Rispetto a una stagione fa, in casa Inter si respira un clima totalmente diverso. La scorsa estate i nerazzurri erano reduci da una stagione con zero titoli e un Mondiale per Club che non ha permesso di staccare la spina. Adesso il clima è totalmente diverso: la stagione che si è conclusa un mese e mezzo fa ha portato in dote uno scudetto e una Coppa Italia. Cristian Chivu ha potuto organizzare insieme allo staff una preparazione classica.

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"Questo tipo di preparazione atletica in Germania, fatta di doppie sedute e di un lavoro combinato tra palestra e campo (con e senza il pallone), è un vantaggio, un modo per poter impostare meglio tutto il lavoro fino all’inizio del campionato e per organizzare il back-to-back casalingo, ovvero l’imporsi di nuovo sia in campionato sia in Coppa Italia. È dalla Juventus del 2019 e del 2020, quella che ha chiuso il ciclo dei nove tricolori di fila, che in Serie A una squadra che ha vinto il titolo non riesce a ripetersi per due stagioni consecutive. Chivu l’ha detto: vuole provarci, vuole vincere ancora. Il viaggio è lungo, ma dalla Germania è già iniziato", sottolinea la Gazzetta dello Sport.