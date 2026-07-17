GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

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È Djed Spence il nuovo nome in cima alla lista dei desideri dell'Inter per quanto riguarda il ruolo di esterno destro. Una casella da riempire quanto prima dopo la partenza di Dumfries e le trattative sfumate - per motivi diversi - per Palestra prima e Khalaili poi.

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Arrivare al calciatore del Tottenham, tuttavia, non sarà per niente facile, come ribadisce Fabrizio Romano: "Per quanto riguarda l'esterno che sta cercando l'Inter, posso dire che al momento su Spence non ci sono aggiornamenti. Prima di tutto perché il ragazzo è ancora in Nazionale, quindi con le tempistiche si va a settimana prossima. Come costi, è un'operazione che andrà a toccare cifre ben più alte rispetto ai 30 o 30 più bonus di cui si parla in questi giorni: su Spence probabilmente i tempi non hanno aiutato, al Mondiale la sua valutazione è cresciuta, e oggi il Tottenham farà un prezzo intorno ai 40 o più milioni di euro.

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È un discorso che va complicandosi: è più un investimento alla Palestra che alla Khalaili, non è un giocatore da 25 milioni. Lo stesso vale per Guela Doué: se l'Inter vuole prendere un proflilo così, dovrà fare un investimento alla Palestra. Spence all'Inter andrebbe volentieri, ma il tema riguarda i club e un prezzo, ad oggi, proibitivo".