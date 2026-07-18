Da tempo si parla del possibilissimo addio di Davide Frattesi all'Inter. Ma questo addio non c'è ancora stato e al momento, anche se si parla di diverse squadre interessate al centrocampista, non sono arrivate offerte concrete al club nerazzurro. Chiaro che sia il giocatore, che cerca più spazio, che la società nerazzurra, che ha favorito il ritorno di Stankovic, cercano una soluzione che possa accontentare tutti.

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"Per Frattesi le offerte al momento scarseggiano. Il Nottingham nei mesi scorsi si è informato sul ragazzo, senza però accomodarsi al tavolo con l’Inter con l’intenzione concreta di acquistare il cartellino del giocatore. Il discorso Juventus è fermo invece alle parole di apprezzamento pronunciate da Giovanni Carnevali qualche giorno fa. La possibilità bianconera potrebbe prendere quota soltanto più avanti, considerando che da quelle parti hanno esigenza di cedere per far spazio in lista e a bilancio prima di poter pensare al mercato in entrata", spiega sul giocatore il Corriere dello Sport.

In vetrina

Spalletti apprezza molto, è risaputo, il calciatore nerazzurro. Ma al momento non ci sono dialoghi aperti per Frattesi che l'Inter valuta sui 25 mln. Il quotidiano sportivo parla quindi di un giocatore finito in vetrina per il quale nessun club ha fatto mosse concrete e per il quale ci sono interessi datati e timidi. Ora è in ritiro con l'Inter e potrebbero prolungarsi i discorsi sull'addio: dovrà quindi provare a sfruttare il pre-campionato per mettere in mostra le sue qualità.

(Fonte: CdS)