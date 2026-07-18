Ieri, nel cuore della Foresta Nera, più precisamente a Donaueschingen, è ufficialmente iniziato il ritiro dell'Inter. Doppia seduta per i giocatori guidati da Cristian Chivu al suo secondo anno sulla panchina nerazzurra. Il tecnico è un metodico, sa, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, quanto fare una preparazione estiva senza interferenze o sforzi extra possa poi giovare alla stagione che verrà. "Per questo, se vogliamo immaginarla come una viuzza di Donaueschingen da percorrere in bici, questo principio di strada che sta percorrendo l’Inter del futuro appare tutto in discesa".

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"Il paragone con il lavoro svolto un anno fa si esaurisce subito in una differenza macroscopica: il Mondiale per club. Entusiasmante e ricco (tanto ricco) ma usurante. Ha lanciato Pio ma ha fatto fare gli straordinari a chi veniva da una stagione impegnativa e chiusa con il disastro nella finale di Champions e zero titoli. L’estate scorsa, insomma, al di là dell’epilogo dell’annata, c’è stato poco tempo per lavorare in modo “tradizionale”. Adesso un altro Mondiale ha privato Chivu di sei giocatori ma altrettanti titolari sono invece già a disposizione".

(Gazzetta dello Sport)