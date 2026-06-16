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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sabatini: “Ai tifosi non garba, ma questo scambio Inter-Juve conviene a tutti”. Ma non è Frattesi
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Sabatini: “Ai tifosi non garba, ma questo scambio Inter-Juve conviene a tutti”. Ma non è Frattesi
Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua su un ipotetico affare di mercato tra Inter e Juventus dopo l'approdo di Giovanni Carnevali
Intervenuto in un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua su un ipotetico affare di mercato tra Inter e Juventus dopo l'approdo di Giovanni Carnevali come nuovo ad.
"Ci sono tanti tifosi che quest'avvicinamento tra Marotta e Carnevali non lo sopportano proprio. Immaginare uno scambio, che secondo me sarebbe conveniente per tutti, ovvero Cambiaso per Carlos Augusto tanto per dire, ai tifosi non garba. Io inviterei alla calma".
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