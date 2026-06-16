L'idea è quella di avere, nel classico 3-5-2, dieci giocatori per la linea a 5 in mezzo, due per ogni ruolo e tutti di livello assoluto

Marco Astori Redattore 16 giugno 2026 (modifica il 16 giugno 2026 | 15:02)

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Il centrocampo è uno dei reparti che ha fatto le fortune dell'Inter negli ultimi anni: il club nerazzurro ha sempre avuto interpreti top in quel ruolo e anche in futuro vuole continuare questo trend. L'idea è infatti quella di avere, nel classico 3-5-2, dieci giocatori per la linea a 5 in mezzo, due per ogni ruolo e tutti di livello assoluto per non disperdere qualità e competitività. Lo spiega La Gazzetta dello Sport: "Arriva puntuale il mercato, che ad oggi vede i nomi di Palestra e Jones - più quello di Aleksandar Stankovic già contro-riscattato dal Bruges, che verrà valutato attentamente in ritiro anche per cucirgli addosso una precisa collocazione tattica - più accreditati per andare a migliorare un centrocampo da urlo già così com'è.

Ma se da una parte andranno definite pure le situazioni in uscita relative a Frattesi e Luis Henrique, dall'altra resiste forte l'idea di mettere nelle mani di Cristian Chivu una rosa completa, che per ogni titolare possa contare su un "doppione" di livello analogo o quasi. Sulla fascia sinistra problemi non se ne pongono, con l'esterno principe Dimarco intoccabile e il prezioso Carlos Augusto a fare da vice nel caso in cui dovessero definitivamente spegnersi le sirene di mercato per il brasiliano. In regia neppure, considerando che Calhanoglu sarà ancora centrale per l'Inter e che in ogni caso Zielinski (e pure Sucic) garantisce la stessa affidabilità del turco. Così si arriva al centro-destra, al ruolo di mezzala occupato già proprio da Sucic e Mkhitaryan - a fine giugno la firma dell'armeno sull'ultimo rinnovo - attorno a cui l'Inter sta effettuando le proprie valutazioni principali in chiave mercato.

L'idea sarebbe quella di affidare la titolarità a Curtis Jones, coltivando ulteriormente il talento del croato Petar e utilizzando Miki come prezioso jolly al bisogno. Completa il trio di centrocampisti nel mezzo Barella, leader tecnico e non solo della squadra. E a destra? La rima viene naturale: Palestra. Con Diouf dirottato definitivamente in corsia come alter ego dell'ex Cagliari intoccabile o quasi. Così prenderebbe forma il nuovo centrocampo dell'Inter, seguendo precisamente la linea dettata da Oaktree e Marotta sul mercato: stranieri esperti e giovani italiani. In Serie A qualcuno riuscirebbe ad eguagliare la qualità nerazzurra?".