Intervenuto a Calciomercato L'Originale, Luca Marchegiani, ex portiere, ha approvato la scelta Ivan Provedel come secondo portiere per l'Inter: "E' un'ottima scelta secondo me perché è un portiere affidabile che ha fatto un percorso che in questo momento gli permette di arrivare a giocare nell'Inter giocandosi le sue carte.