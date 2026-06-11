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Inter, Marchegiani: “Provedel ottima scelta: partiranno con Martinez ma lui è…”

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A Calciomercato L'Originale, Luca Marchegiani, ex portiere, ha approvato la scelta Ivan Provedel come secondo portiere per l'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervenuto a Calciomercato L'Originale, Luca Marchegiani, ex portiere, ha approvato la scelta Ivan Provedel come secondo portiere per l'Inter: "E' un'ottima scelta secondo me perché è un portiere affidabile che ha fatto un percorso che in questo momento gli permette di arrivare a giocare nell'Inter giocandosi le sue carte.

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Io sono convinto che partiranno con Martinez perché è un percorso interno che porta a quella soluzione, ma Provedel è un'alternativa validissima e Chivu può contare su due portieri di alto livello entrambi".

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