Il calciatore dell'Inter dovrà scegliere la sua linea difensiva e poi comunicare se avrà intenzione di presentarsi in Procura o no

Daniele Vitiello Redattore/inviato 2 luglio 2026 (modifica il 2 luglio 2026 | 08:32)

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"Il giorno dopo la tempesta si respira un’aria strana. È una quiete apparente, in cui aleggiano dubbi, domande e punti interrogativi"; scrive la Gazzetta dello Sport di oggi sulla vicenda che riguarda Alessandro Bastoni. Anche perché ora bisognerà capire i prossimi passi.

Si legge ancora sul quotidiano: "Il primo tema riguarda i prossimi sviluppi. Alessandro Bastoni è stato convocato dalla Procura di Milano nella mattinata di venerdì, ma l’idea sembra essere quella di non presentarsi. Oggi lo comunicheranno agli inquirenti. Il giocatore è tornato a Milano dalle vacanze e oggi incontrerà e il suo legale per concordare una strategia. «Escludo categoricamente che Alessandro Bastoni abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con una minorenne», ha detto l’avvocato Salvatore Scuto. «È un invito a comparire al buio».

È rilevante, in questo senso la dichiarazione della ragazza coinvolta nella vicenda che avrebbe negato la contestazione. «Non sono una prostituita e non ho preso soldi per fare sesso», questo il senso della testimonianza resa agli inquirenti dalla ragazza, all'epoca dei fatti 17enne, che nel luglio 2020 avrebbe trascorso una notte a casa del difensore dell'Inter e della Nazionale".