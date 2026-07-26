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L'Inter ha deciso di accelerare sul mercato, a prescindere dalle uscite, che pure ci saranno inevitabilmente nelle prossime settimane. Come riferisce il Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri, oltre a Romero, a prescindere dalle cessioni sono pronti a portare a casa anche il laterale destro:

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"Cristian Romero è entrato prepotentemente nella lista dei nomi di Piero Ausilio e Beppe Marotta. In poco tempo ha scalato le gerarchie del mercato nerazzurro, fino ad arrivare in cima alle priorità. Una strategia completamente ribaltata dalle riflessioni portate avanti una volta sfumati, per motivi diversi, gli arrivi di Marco Palestra e Anan Khalaili".

"L’Inter ora spinge per completare l’arrivo del difensore centrale e colmare così il vuoto in rosa, in attesa poi di concentrarsi sul sostituto di Dumfries a destra. Sono due pedine che i nerazzurri possono pensare di accaparrarsi senza dover passare dal mercato in uscita, come invece bisognerà fare prima di provare ad accelerare anche sull’inserimento di un centrocampista, sperando di aprire in qualche modo più avanti uno spiraglio per Curtis Jones".

(Fonte: Corriere dello Sport)