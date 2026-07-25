L'Inter impegnerà 100 milioni per rendere all'avanguardia le strutture del club: i dettagli dell'investimento voluto da Oaktree
VIDEO FCIN1908 / Inter, arrivato in ritiro a Donaueschingen il presidente Marotta
Il piano di Oaktree
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