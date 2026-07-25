L'Inter impegnerà 100 milioni per rendere all'avanguardia le strutture del club: i dettagli dell'investimento voluto da Oaktree

Daniele Vitiello
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VIDEO FCIN1908 / Inter, arrivato in ritiro a Donaueschingen il presidente Marotta

Il piano di Oaktree

Inter 100 milioni interello

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L'Inter accelera sul fronte delle infrastrutture. Parallelamente al lavoro sul mercato portato avanti dall'area sportiva, la proprietà Oaktree sta puntando con decisione nell'ammodernamento delle strutture del club, avallando un piano da circa 100 milioni di euro pensato per rendere sempre più efficiente tutto il mondo nerazzurro. L'obiettivo è quello di creare un ecosistema all'avanguardia, capace di supportare prima squadra, settore giovanile e Inter Women, puntando su innovazione, tecnologia e qualità dei servizi. Su FCINTER1908.IT siamo in grado di svelarvi i rendering del progetto già partito.

Inter Appiano Gentile lavori

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