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Il piano di Oaktree

VIDEO FCIN1908 / Inter, arrivato in ritiro a Donaueschingen il presidente Marotta

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1 Il piano di Oaktree 2 Prima squadra 3 Under 23 4 Interello 5 Performance e neuroscienze

L'Inter accelera sul fronte delle infrastrutture. Parallelamente al lavoro sul mercato portato avanti dall'area sportiva, la proprietà Oaktree sta puntando con decisione nell'ammodernamento delle strutture del club, avallando un piano da circa 100 milioni di euro pensato per rendere sempre più efficiente tutto il mondo nerazzurro. L'obiettivo è quello di creare un ecosistema all'avanguardia, capace di supportare prima squadra, settore giovanile e Inter Women, puntando su innovazione, tecnologia e qualità dei servizi. Su FCINTER1908.IT siamo in grado di svelarvi i rendering del progetto già partito.