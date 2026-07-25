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E' fatta: Andrea Pirlo sarà il nuovo ct della Nazionale Italiana. Il tecnico è stato scelto da Paolo Maldini e Leonardo e questa decisione sembrava essere nell'aria già da qualche tempo. E' il retroscena raccontato oggi dal Corriere dello Sport.

Getty Images

"Andrea, già al lavoro per svincolarsi dallo United FC Dubai, ovviamente è in contatto da giorni con la dirigenza azzurra, ha detto sì e attende l’ok per formalizzare. Negli ambienti milanesi vicini all’Inter, da giorni davano per scontata la nomina e prevedevano l’annuncio di Pirlo per sabato, cioè oggi.

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Forse potrebbe servire qualche ora o un giorno in più, i contratti non sono ancora stati preparati e Malagò non confermava totalmente, ma fa poca differenza: l’esito appare scontato e difficilmente nella notte potrebbe essersi ribaltato lo scenario, anche se fino al momento delle firme niente è concluso", si legge.