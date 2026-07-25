Negli ambienti milanesi vicini all’Inter, da giorni davano per scontata questa nomina e prevedevano l’annuncio per sabato

Marco Astori
romero primo obiettivo inter

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E' fatta: Andrea Pirlo sarà il nuovo ct della Nazionale Italiana. Il tecnico è stato scelto da Paolo Maldini e Leonardo e questa decisione sembrava essere nell'aria già da qualche tempo. E' il retroscena raccontato oggi dal Corriere dello Sport.

pirlo
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"Andrea, già al lavoro per svincolarsi dallo United FC Dubai, ovviamente è in contatto da giorni con la dirigenza azzurra, ha detto sì e attende l’ok per formalizzare. Negli ambienti milanesi vicini all’Inter, da giorni davano per scontata la nomina e prevedevano l’annuncio di Pirlo per sabato, cioè oggi.

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pirlo saluta juve
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Forse potrebbe servire qualche ora o un giorno in più, i contratti non sono ancora stati preparati e Malagò non confermava totalmente, ma fa poca differenza: l’esito appare scontato e difficilmente nella notte potrebbe essersi ribaltato lo scenario, anche se fino al momento delle firme niente è concluso", si legge.

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