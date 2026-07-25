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L'Inter continua a lavorare per Cristian Romero, primo obiettivo per la difesa nerazzurra. Ne ha parlato anche Gianluigi Longari nel suo editoriale per Sportitalia:

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"Ciò che possiamo aggiungere è che il lavoro ai fianchi e i contatti intessuti attraverso le persone che si stanno occupando di questa idea così ambiziosa stanno portando a risultati promettenti. Per entrare nel concreto, si registra l’apertura da parte del Tottenham a scendere con il prezzo di partenza e a valutare anche la prospettiva di formule che permetterebbero alla controparte di dilazionare almeno in parte l’esborso da parte dell’Inter".

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"La potenziale fumata bianca è evidentemente ancora lontana e particolarmente complicata, ma nonostante ciò il realismo di partenza sta facendo spazio all’ottimismo che solo chi ha fiuto per le occasioni sa percepire. Il management dell’Inter ha dimostrato di averne e vuole darne conferma anche in questa circostanza".

(Fonte: Sportitalia)