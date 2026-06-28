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fcinter1908 calciomercato mercato inter Dove giocherà Sommer? Tavolieri: “Ha tante offerte sul tavolo ed è la priorità del…”
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Dove giocherà Sommer? Tavolieri: “Ha tante offerte sul tavolo ed è la priorità del…”
Il 30 giugno scade ufficialmente il contratto di Yann Sommer con l'Inter ma il portiere svizzero ha intenzione di continuare a giocare
Il 30 giugno scade ufficialmente il contratto di Yann Sommer con l'Inter ma il portiere svizzero ha intenzione di continuare a giocare.
Nelle scorse settimane si è parlato anche di un interesse di club svizzeri per un ritorno in patria ma Sommer è finito nel mirino anche del Bruges, club che giocherà la prossima Champions League.
A confermarlo è Sacha Tavolieri, esperto di mercato: "Sommer è la prima opzione per il Bruges per sostituire Mignolet ma lo svizzero ha altre offerte interessanti sul tavolo quindi i Blauw & Zwart mantengono il dialogo aperto sia con Matz Sels sia con Matthew Ryan", ha scritto Tavolieri su Twitter.
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