Nelle scorse settimane si è parlato anche di un interesse di club svizzeri per un ritorno in patria ma Sommer è finito nel mirino anche del Bruges, club che giocherà la prossima Champions League.

A confermarlo è Sacha Tavolieri, esperto di mercato: "Sommer è la prima opzione per il Bruges per sostituire Mignolet ma lo svizzero ha altre offerte interessanti sul tavolo quindi i Blauw & Zwart mantengono il dialogo aperto sia con Matz Sels sia con Matthew Ryan", ha scritto Tavolieri su Twitter.