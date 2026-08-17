GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

Intervenuto nel programma Anfield Index, condotto da Dave Davis, David Lynch, giornalista che segue da vicino il Liverpool, ha parlato del futuro di Curtis Jones. Il giornalista conferma che la partenza del centrocampista verso l'Inter è sempre più vicina. "Ora abbiamo prove sufficienti per dire che è chiaramente in procinto di andarsene. L'Inter ora è in grado di fare un passo in avanti, sembra che la situazione sia destinata a finire così".

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"A dire la verità la situazione tra Curtis e l'Inter era chiara dall'inizio dell'estate. È solo questione di quando e non di se. Adesso aspettiamo l'offerta dell'Inter per vedere a quanto ammonta, ma sembra che stia per arrivare. Ho avuto una conversazione stamattina, per come mi è stato detto le possibilità che venga ingaggiato un centrocampista anche se dovesse partire Jones siano pressoché nulle".