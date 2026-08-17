Inizia a prendere forma l'undici anti-Monza per l'esordio in campionato: arrivano importanti indizi da Appiano Gentile sulla formazione dell'Inter per sabato.
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Inizia a prendere forma l'undici anti-Monza per l'esordio in campionato. Arrivano importanti indizi da Appiano Gentile sulla formazione dell'Inter per sabato, ore 18.30: ecco le ultime dall'inviato di Sky Sport.
Davanti a Martinez, due certezze e un dubbio per Sky: Akanji e Bastoni dal 1', per l'altra maglia o Bisseck o il nuovo arrivato Stones. C'è Andy Diouf in pole a destra dopo il grande pre-campionato, con Dimarco a sinistra; a centrocampo il terzetto Barella-Calhanoglu-Zielinski.
In attacco per Sky sicuramente giocherà uno tra Pio Esposito e Bonny. Da capire se poi Chivu li schiererà entrambi o se deciderà di puntare subito su Thuram o Lautaro, una porta per uno dei due è da tenere aperta per l'esordio.
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