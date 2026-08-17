GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

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L'Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile per preparare l'esordio ufficiale stagione di sabato pomeriggio a San Siro contro il Monza in campionato. Come riferito da Sky Sport, ha lavorato con i compagni anche Marcus Thuram, lasciato precauzionalmente fuori dall'amichevole contro il Betis di Ferragosto, mentre si è allenato a parte Djed Spence, l'ultimo acquisto nerazzurro, che dopo il Mondiale ha bisogno di un periodo di riatletizzazione e che, dunque, presumibilmente non sarà convocato per la partita di Serie A.

Fronte mercato: detto di Curtis Jones, obiettivo numero uno a centrocampo ormai da settimane, una volta che sarà ceduto Luis Henrique, è probabile che l'Inter non vada su un altro esterno, ma su un'altra punta, che possa completare il reparto con caratteristiche diverse rispetto a quelle degli attaccanti attualmente in rosa.

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Una svolta dunque inaspettata per il mercato dei nerazzurri, che in queste ultime settimane potrebbe regalare ancora sorprese.