GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

Non è un mistero che Curtis Jones resti un obiettivo, anzi l'obiettivo numero 1 per il centrocampo dell'Inter. Jones è il preferito di Chivu per rinforzare il reparto mediano e, per questo, c'è la sensazione che la dirigenza nerazzurra sia disposta a fare di tutto per accontentare il tecnico.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Jones non ha preso parte alle ultime due amichevoli del Liverpool e la stampa britannica, come il Mirror, sostiene che si tratti di una bugia bianca. "L'Inter ha mostrato interesse per Jones per tutta l'estate e sembra finalmente vicina a raggiungere un accordo. Il Liverpool ha respinto una seconda offerta dell'Inter di 21,7 milioni di sterline già a giugno, ma le voci di mercato non si sono placate.

Il Liverpool è sempre più frustrato dall'approccio dell'Inter alla trattativa e, secondo alcune fonti, ha abbassato il prezzo richiesto nel tentativo di chiudere la questione. Ciò significa che è disposto ad accettare una cifra inferiore rispetto alla richiesta iniziale di 40 milioni di euro (34 milioni di sterline)", si legge proprio sul Mirror.