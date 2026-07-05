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Longari su Khalaili: “Napoli bloccato anche dalle spese con Conte. Ed è ovvio che…”

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Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, ha commentato così l'operazione Khalaili-Inter che sembra ben indirizzata
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, ha commentato così l'operazione Khalaili-Inter che sembra in dirittura d'arrivo, con il Napoli che ha perso il vantaggio accumulato nelle settimane precedenti.

Le difficoltà del Napoli dipendono anche dal bilancio appesantito dalla gestione Conte e dai tanti esuberi?

"Sicuramente sì. Il Napoli non è che non abbia la disponibilità economica per fare questo affare. Poi subentrano discorsi e logiche di bilancio che ti impongono di fare scelte diverse e un mercato diverso, dopo due mercati nei quali hai banchettato. L'estate scorsa si fa male il tuo centravanti, Lukaku, e nel giro di cinque giorni soffi al Milan il centravanti che stava comprando e metti sul piatto 50 milioni di euro per Hojlund. È ovvio che poi, se fai quel tipo di squadra e fai la Champions League che ha fatto il Napoli, i conti ne risentono e devi fare scelte diverse."

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Il Napoli avrebbe potuto comunque fare uno sforzo per Khalaili?

"Quella di spendere meno è una scelta condivisibile. Quello che voglio dire è che in quella circostanza forse sarebbe stato più intelligente fare uno sforzo per portarsi a casa Khalaili e soffiarlo alla tua diretta concorrente, mettendola ulteriormente in difficoltà dopo che ha perso probabilmente il più forte esterno destro che c'era in Italia e in Europa. Valeva il rischio di alzare di 4-5 milioni l'offerta all'Union Saint-Gilloise, portarsi a casa Khalaili e mettere ancora più in difficoltà l'Inter. È una scelta dettata da questioni di bilancio, non da necessità economica. Il Napoli, volendo, poteva fare una decisione di mercato dello stesso livello di spesa della passata stagione."

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Dal punto di vista tecnico Khalaili era davvero adatto al Napoli?

"Condivido il ragionamento tecnico. Khalaili è un giocatore esploso quest'anno da quarto o quinto di centrocampo, mentre in una difesa a quattro praticamente non ha mai giocato da terzino basso. È giovane e ha margini per poter fare anche quel ruolo, però evidentemente, se Allegri dovesse votare più per la difesa a quattro che per quella a tre, un investimento così oneroso forse il Napoli non lo fa su un giocatore che non ha ancora quel ruolo naturale per andare a sostituire Di Lorenzo. Il Napoli cerca da tempo un'alternativa a Di Lorenzo, un giocatore che ha giocato praticamente sempre salvo infortuni, quindi è normale che ci sia una riflessione."

Allegri avrebbe potuto comunque trovare una collocazione a Khalaili?

"Allegri, che a me non fa impazzire dal punto di vista tattico, ha un pregio: la duttilità tattica, il trasformismo. Non è un allenatore con un dogma tattico che non mette mai in discussione. Khalaili poteva essere un'opzione: nel 4-3-3 poteva fare il quarto di difesa o paradossalmente il terzo d'attacco, cioè il suo ruolo naturale. Se poi si scopre che è un esterno a tutta fascia fenomenale, può valere la pena cambiare modulo e fare il 3-5-2, che è esattamente quello che Allegri ha fatto l'anno scorso con il Milan. Non è un talebano tattico: l'unica cosa su cui non transige è privilegiare la fase difensiva al resto. Sicuramente un calciatore con caratteristiche spiccatamente offensive come Khalaili, se deve scegliere tra un progetto tattico e l'altro, cerca quello che lo valorizza di più."

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