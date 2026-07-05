"Sicuramente sì. Il Napoli non è che non abbia la disponibilità economica per fare questo affare. Poi subentrano discorsi e logiche di bilancio che ti impongono di fare scelte diverse e un mercato diverso, dopo due mercati nei quali hai banchettato. L'estate scorsa si fa male il tuo centravanti, Lukaku, e nel giro di cinque giorni soffi al Milan il centravanti che stava comprando e metti sul piatto 50 milioni di euro per Hojlund. È ovvio che poi, se fai quel tipo di squadra e fai la Champions League che ha fatto il Napoli, i conti ne risentono e devi fare scelte diverse."