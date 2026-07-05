Longari (SI): “Khalaili? Errore strategico Napoli. Il punto di forza dell’Inter è stato…”

Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, ha detto la sua sulla trattativa Khalaili-Inter in ottica Napoli

Matteo Pifferi Redattore 5 luglio 2026 (modifica il 5 luglio 2026 | 17:15)

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Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, ha detto la sua sulla trattativa Khalaili-Inter in ottica Napoli:

"Secondo me è una scelta da parte del Napoli, non una necessità economica. È una scelta economica, nel senso che c'è la volontà da parte del Napoli di non spendere in questa sessione di mercato nella maniera in cui aveva fatto negli anni precedenti, quando c'era Conte in panchina. Penso sia una scelta di campo. Io la vedo un po' come un'occasione persa, perché rispetto all'Inter il Napoli su questo profilo c'era arrivato almeno un mese prima. Sul giocatore c'era il Napoli, il giocatore aveva un accordo con il Napoli e il Napoli non ha mai raggiunto le richieste dell'Union Saint-Gilloise, non ci si è nemmeno avvicinato in quella fase."

L'inserimento dell'Inter ha cambiato lo scenario?

"Il mercato porta anche le squadre non solo a fare strategia, ma anche a reagire. Se la tua principale concorrente in Italia perde il suo primo obiettivo, va su un profilo che reputa molto competitivo per la fascia destra e probabilmente, a questo punto, il profilo più competitivo per la fascia destra è Khalaili. Adesso ti trovi davanti la concorrenza dell'Inter, che offre una proposta soddisfacente al giocatore e ha anche la possibilità di spendere più del Napoli, perché aveva destinato un budget molto superiore a quello che era l'obiettivo iniziale. A ciò aggiungi che si è ufficializzata la cessione di Dumfries al Real Madrid e questo vuol dire che, oltre all'aspetto economico, proponi anche un progetto tecnico nel quale il giocatore arriva per prendere il posto di un terzino che va al Real Madrid. È una prospettiva molto appagante per Khalaili."

Il Napoli avrebbe dovuto chiudere prima l'affare Khalaili?

"Secondo me il Napoli avrebbe dovuto chiudere prima questo affare, prima che ci fosse la possibilità di inserimento da parte di altre squadre. Se devi fare una telenovela di mercato per provare a vedere che succede, devi farlo finché non ti rendi conto che la concorrenza può diventare difficile da superare. Nel momento in cui l'Inter perde Dumfries, chiudi Khalaili se si tratta di una cosa fattibile dal punto di vista economico. Così prendi il giocatore e metti ancora in difficoltà la tua diretta concorrente, che avrebbe dovuto cercare un'opzione diversa per sostituire uno degli esterni destri più performanti che il calcio continentale abbia proposto. Secondo me questo è un errore strategico da parte del Napoli, dovuto al fatto che De Laurentiis non voglia più lasciarsi andare a spese molto importanti."

L'Inter può valorizzare meglio Khalaili rispetto al Napoli?

"Questo forse è stato un punto di forza dell'Inter. Il giocatore si sente stuzzicato dalla possibilità di venire a fare esattamente il suo ruolo in un contesto tattico che lo valorizza. Un conto è farlo al Napoli allenato da Allegri, un conto è farlo all'Inter, perché nel calcio dell'Inter il quinto ha compiti molto più propositivi. Khalaili viene definito anche come attaccante: nasce esterno alto e poi viene adattato a quinto. È un tipo di traiettoria simile a quella fatta da Perisic, che parte da esterno alto e poi si trasforma in quinto."