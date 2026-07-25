Il mercato dell’Inter resta concentrato sulla fascia destra, uno dei reparti più delicati dopo l’addio di Denzel Dumfries. Il club nerazzurro sta valutando diversi profili per consegnare a Cristian Chivu un esterno in grado di garantire corsa, fisicità, equilibrio e rendimento immediato.

In questo scenario torna a circolare anche il nome di Ivan Perisic, vecchia conoscenza nerazzurra e protagonista dell’Inter dello scudetto con Antonio Conte. A rilanciare la suggestione è Bruno Longhi, che su X ha indicato il croato come possibile soluzione per la parte finale del mercato.

“Penso che in chiusura di mercato, o anche prima, l’Inter virerà su Ivan Perisic”, ha scritto il giornalista. Una previsione netta, che nasce dalle difficoltà dei nerazzurri nel trovare un profilo davvero convincente a costi sostenibili.

Longhi ha poi aggiunto il motivo principale della sua valutazione: “Costa zero e nel ruolo di esterno ha ancora qualcosa da dare nonostante l’età”. Il riferimento è alla possibilità di puntare su un giocatore esperto, già conosciuto dall’ambiente, capace di interpretare il ruolo a tutta fascia e di offrire una soluzione immediata.

Il tema economico, però, resta da chiarire, perché Perisic risulta sotto contratto con il PSV fino al 2027. Perché l’operazione possa davvero diventare un’occasione a basso costo, servirebbe quindi una formula favorevole o un’apertura concreta del club olandese.

Dal punto di vista tecnico, il nome resta comunque affascinante. Perisic conosce l’Inter, conosce San Siro e soprattutto conosce perfettamente il ruolo di esterno nel sistema a cinque. Anche a 37 anni, la sua duttilità continua a essere un valore: può giocare a destra, a sinistra, alzarsi da ala e abbassarsi da quinto.