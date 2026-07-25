Il mercato dell’Inter resta concentrato sulla fascia destra, uno dei reparti più delicati dopo l’addio di Denzel Dumfries
VIDEO / Perisic in attesa di una chiamata da parte dell'Inter? Ecco come si allena l'esterno
Il mercato dell’Inter resta concentrato sulla fascia destra, uno dei reparti più delicati dopo l’addio di Denzel Dumfries. Il club nerazzurro sta valutando diversi profili per consegnare a Cristian Chivu un esterno in grado di garantire corsa, fisicità, equilibrio e rendimento immediato.
In questo scenario torna a circolare anche il nome di Ivan Perisic, vecchia conoscenza nerazzurra e protagonista dell’Inter dello scudetto con Antonio Conte. A rilanciare la suggestione è Bruno Longhi, che su X ha indicato il croato come possibile soluzione per la parte finale del mercato.
“Penso che in chiusura di mercato, o anche prima, l’Inter virerà su Ivan Perisic”, ha scritto il giornalista. Una previsione netta, che nasce dalle difficoltà dei nerazzurri nel trovare un profilo davvero convincente a costi sostenibili.
Longhi ha poi aggiunto il motivo principale della sua valutazione: “Costa zero e nel ruolo di esterno ha ancora qualcosa da dare nonostante l’età”. Il riferimento è alla possibilità di puntare su un giocatore esperto, già conosciuto dall’ambiente, capace di interpretare il ruolo a tutta fascia e di offrire una soluzione immediata.
Il tema economico, però, resta da chiarire, perché Perisic risulta sotto contratto con il PSV fino al 2027. Perché l’operazione possa davvero diventare un’occasione a basso costo, servirebbe quindi una formula favorevole o un’apertura concreta del club olandese.
Dal punto di vista tecnico, il nome resta comunque affascinante. Perisic conosce l’Inter, conosce San Siro e soprattutto conosce perfettamente il ruolo di esterno nel sistema a cinque. Anche a 37 anni, la sua duttilità continua a essere un valore: può giocare a destra, a sinistra, alzarsi da ala e abbassarsi da quinto.
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