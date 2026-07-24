Il programma che attende i nerazzurri nei prossimi giorni fra Donaueschingen e la Pinetina

Daniele Vitiello
Screenshot 2026-07-24 alle 14.21.23

VIDEO FCIN1908 / Inter, arrivato in ritiro a Donaueschingen il presidente Marotta

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il ritiro tedesco dell'Inter sta volgendo ormai al termine. La squadra nerazzurra si allenerà a Donaueschingen domani mattina, prima di partire per Karlsruhe, dove domenica nel pomeriggio sosterrà la sua seconda amichevole estiva.

FC Internazionale Training Session
Getty Images

Stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it, sempre domani cominceranno i primi rientri dei nazionali impegnati in queste settimane al mondiale americano. Calhanoglu, Sucic e Bonny, infatti, saranno ad Appiano Gentile per il loro primo allenamento. I tre ritroveranno poi compagni al rientro dalla Germania per poi salire sul volo che porterà i Campioni d'Italia in Asia il 29 luglio.

Chivu

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti