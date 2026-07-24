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Il ritiro tedesco dell'Inter sta volgendo ormai al termine. La squadra nerazzurra si allenerà a Donaueschingen domani mattina, prima di partire per Karlsruhe, dove domenica nel pomeriggio sosterrà la sua seconda amichevole estiva.

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Stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it, sempre domani cominceranno i primi rientri dei nazionali impegnati in queste settimane al mondiale americano. Calhanoglu, Sucic e Bonny, infatti, saranno ad Appiano Gentile per il loro primo allenamento. I tre ritroveranno poi compagni al rientro dalla Germania per poi salire sul volo che porterà i Campioni d'Italia in Asia il 29 luglio.