L'attaccante Ademola Lookman , a lungo nel mirino dell'Inter, non ha ancora trovato un club disposto ad accontentare le richieste dell'Atalanta. Ieri il sondaggio del Bayern.

"Se nulla in uscita, dunque sul fronte Lookman, è accaduto finora, è difficile pensare ad un sorpresone in extremis, senza poi il tempo necessario all’Atalanta per scegliere un sostituto. Le manovre degli agenti del nigeriano per trovare una soluzione finora sono state più tentativi occasionali che mosse concrete, sfociati in abboccamenti irricevibili. Come il sondaggio fatto ieri dal Bayern Monaco, con ipotesi di prestito oneroso di 5 milioni, con riscatto a 28 milioni. Totale 33 milioni, molto meno di quanto rifiutato dall’Inter (pec da 40 milioni)", spiega La Gazzetta dello Sport.