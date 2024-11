"Scontro in area tra Payero e Di Gregorio: dobbiamo notare un particolare importantissimo e fondamentale, entrambi si muovono verso il pallone, fanno movimenti contrari all'avversario, Payero tocca il pallone e c'è uno scontro di gioco come ce ne sono tanti. Non c'è nulla di punibile, sarebbe stato diverso se Di Gregorio si fosse lanciato verso Payero, in quel caso sarebbe stata un'infrazione da calcio di rigore, questa è una dinamica di gioco, non si può certo pensare di un calcio di rigore. Abisso ha fischiato fallo di Payero. è un errore perché non è fallo ma uno scontro di gioco"