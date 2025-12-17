Dopo il brutto episodio capitatogli in macchina, Josep Martinez si è rivisto in campo in Coppa Italia contro il Venezia. Il portiere spagnolo si candida a una maglia da titolare anche in Supercoppa, come anticipato ieri dalla redazione di Fcinter1908.

"Con il Bologna in porta si rivedrà Josep Martinez, ma lo spagnolo nell’anno e mezzo in nerazzurro non ha mostrato il phisique du role per raccogliere l’eredità di Sommer, non a caso da settimane sono iniziate le grandi manovre intorno a Guglielmo Vicario che punta a tornare in Italia dopo l’esperienza al Tottenham", scrive Tuttosport.