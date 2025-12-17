Il centrocampista dell'Inter non sta trovando spazio nemmeno sotto la guida di Chivu e a gennaio potrebbe lasciare Milano

Il centrocampista dell'Inter Frattesi non sta trovando spazio nemmeno sotto la guida di Chivu e a gennaio potrebbe lasciare Milano. Tra i club interessati c'è la Juve di Luciano Spalletti, uno suo grande estimatore.

"Da una parte, Davide Frattesi, il favorito dell’ex ct, al netto del prezzo consistente richiesto dall’Inter per il suo cartellino; dall’altra due profili in scadenza, meno appetibili in termini tecnici: Xaver Schlager e Quinten Timber. Il centrocampista nerazzurro, ormai, è finito ai margini del progetto tecnico di Christian Chivu e freme per lasciare Milano già nel mercato di gennaio. L’Inter sarebbe ben lieta di accompagnarlo alla porta, a patto che il suo addio non implichi una minusvalenza a bilancio", scrive Tuttosport.