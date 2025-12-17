Il centrocampista dell'Inter Frattesi non sta trovando spazio nemmeno sotto la guida di Chivu e a gennaio potrebbe lasciare Milano. Tra i club interessati c'è la Juve di Luciano Spalletti, uno suo grande estimatore.
calciomercato
Spalletti ha scelto Frattesi: veto Juve a Thuram. Quanto chiede l’Inter? Non è escluso che…
"Da una parte, Davide Frattesi, il favorito dell’ex ct, al netto del prezzo consistente richiesto dall’Inter per il suo cartellino; dall’altra due profili in scadenza, meno appetibili in termini tecnici: Xaver Schlager e Quinten Timber. Il centrocampista nerazzurro, ormai, è finito ai margini del progetto tecnico di Christian Chivu e freme per lasciare Milano già nel mercato di gennaio. L’Inter sarebbe ben lieta di accompagnarlo alla porta, a patto che il suo addio non implichi una minusvalenza a bilancio", scrive Tuttosport.
"Il prezzo esposto in estate ai vari club europei interessati all’ex Sassuolo si aggirava intorno ai 35 milioni di euro. Cifra, però, che stride con i recenti sviluppi della sua avventura in nerazzurro. Non è da escludere infatti che - qualora Comolli decidesse di fare all-in su di lui - l’Inter possa aprire alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, posto ormai il veto dei bianconeri allo scambio alla pari di cartellini con Thuram. Spalletti stravede per lui, dal momento che non possiede un interprete dalle simili caratteristiche. Una mezzala rapida, fisica, con il fiuto del gol e capace di agire in mediana come sulla trequarti: basti pensare che in Nazionale Frattesi con 7 reti in 22 presenze era diventato a tutti gli effetti il migliore realizzatore azzurro della gestione Spalletti. Se ne riparlerà comunque nei prossimi giorni, nella speranza di trovare una formula che possa accontentare tutti", aggiunge il quotidiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA